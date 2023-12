Deutschlandpremiere des Balletts „Jane Eyre“ gefeiert

Mehr zum Thema

Dreifache Mutter soll IS-Mitglied gewesen sein: Prozess Wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft beim Islamischen Staat (IS) und bei einer anderen Terrororganisation in Syrien muss sich von Montag (11.00 Uhr) an eine Mutter von drei Kindern vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg verantworten. Die 31-jährige deutsch-algerische Staatsangehörige soll zwischen 2013 und 2017 Mitglied der terroristischen Vereinigung Junud al-Sham und des IS gewesen sein.