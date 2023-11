Deutschlandhaus am Gänsemarkt kurz vor Fertigstellung

Der Neubau des Deutschlandhauses am Hamburger Gänsemarkt steht kurz vor der Fertigstellung. Die ABG Real Estate Group werde das Haus zunächst in den eigenen Bestand nehmen und als Vermieter agieren, hieß es am Mittwoch bei einem Medienrundgang durch den Neubau. Mit Abstand größter Mieter ist die Hamburger Sparkasse, die erstmals alle 1700 Mitarbeitenden an einem Standort zusammenführen wird. Die Übergabe der bereits ausgebauten, aber noch nicht eingerichteten Mietflächen sei für Dezember geplant, der Einzug für Ende März, hieß es. Etwas später soll dann die Hauptfiliale im Erdgeschoss eröffnen.

Entworfen wurde das Deutschlandhaus von dem in Hamburg ansässigen Architekten Hadi Teherani. Sein Neubau ersetzt ein ähnliches Kontorhaus an gleicher Stelle, das 1929 erbaut und 90 Jahre später abgerissen wurde, um dem Neubau Platz zu machen. Erklärtes Ziel war es, das historische Gebäude neu aufzubauen, ohne es originalgetreu zu kopieren. Im Inneren birgt der Neubau eine große Palmenhalle, die über eine Rolltreppe von der Dammtorstraße aus auch für die Öffentlichkeit erreichbar sein soll. Die Investitionssumme wird mit rund 480 Millionen Euro angegeben.

Nach ABG-Angaben sind bereits 99 Prozent der Mietflächen vermarktet. Lediglich zwei Ladeflächen an der Drehbahn und am Valentinskamp mit insgesamt 500 Quadratmetern Mietfläche seien noch frei. Den Mietern Block House und Aston Martin wurden die Mietflächen im November für den Eigenausbau übergeben, hieß es. Die Eröffnungen sind für das zweite Quartal 2024 geplant. Auch die Vermietung der Wohnungen habe begonnen. Bis zum zweiten Quartal 2024 sollen alle Einheiten belegt sein.