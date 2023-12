Deutschland im Eis-Chaos! Was sind jetzt meine Rechte und Pflichten?

Schneeflöcken, Weißröckchen – du kommst momentan in rauen Mengen geschneit!

Draußen toben in vielen Orten in Deutschland Eis und Schnee und drinnen machen sich viele Menschen Gedanken: Muss ich meinen Bürgersteig sauber halten? Was passiert, wenn sich jemand vor meiner Wohnung verletzt? Was ist, wenn ich wegen des schlechten Wetters zu spät ins Büro komme? Und wann darf ich meinen Vermieter anrufen, wenn es zu kalt in der Wohnung ist? Mehr dazu im Video.