Deutscher Musikrat kritisiert Bayreuther Einsparungen

Schwer verletzter Mann im Feld gefunden Ein schwer verletzter Mann ist in einem Feld neben Bahngleisen in der Oberpfalz gefunden worden. Ein 92-Jähriger hatte den 65-jährigen Mann am Sonntag in Poppenricht (Landkreis Amberg-Sulzbach) entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Erste Ermittlungen zufolge soll der Verletzte entlang der Bahngleise gelaufen und mutmaßlich vom Sog eines vorbeifahrenden Zuges ins Feld geschleudert worden sein. Er wurde von der Feuerwehr und der Bergwacht geborgen und kam in ein Krankenhaus.