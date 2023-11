Deutscher Filmmusikpreis für Hinderthür und Bataclan-Drama

Mehr zum Thema

Chemnitz stürmt nach 96:87 gegen Hamburg an die Spitze Die Basketballer der Niners Chemnitz schwimmen weiter auf einer Erfolgswelle und haben die Spitzenposition in der Basketball-Bundesliga übernommen. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen am Freitag vor heimischer Kulisse die Veolia Towers Hamburg mit 96:87 (45:40) und feierten damit wettbewerbsübergreifend den 15. Sieg in Serie.

Vollsperrung auf A2 nach Unfall mit Gefahrguttransporter Seit Freitagmorgen kam auf der A2 bei Burg kein Auto mehr durch. Wegen eines umgekippten Gefahrguttransporters war die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Abend.

