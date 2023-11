Deutscher Denkmalschutzpreis in Erfurt verliehen

Mehr zum Thema

Mainz wochenlang ohne Defensivspieler Guilavogui Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für längere Zeit auf Defensivspieler Josuha Guilavogui verzichten. Der 33 Jahre alte Franzose zog sich beim 2:0 gegen RB Leipzig am Samstag eine Muskelsehnenverletzung im linken Oberschenkel zu, wie die 05er am Montag mitteilten. Guilavogui werde in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen, hieß es.