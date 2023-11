Deutsche Telekom will deutlich mehr Dividende zahlen

Mehr zum Thema

Böden gut durchfeuchtet: Aber Defizit beim Grundwasser Nach mehreren Dürrejahren ist in den vergangenen zwölf Monaten mehr Regen in Nordrhein-Westfalen gefallen als im langjährigen Mittel. Im Zeitraum von November 2022 bis Ende Oktober 2023 wurden in NRW 1044 Liter pro Quadratmeter gemessen, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) am Dienstag in Recklinghausen mitteilte. Im Vergleich zum langjährigen Mittel war das ein Plus von 198 Liter pro Quadratmeter (plus 24 Prozent).