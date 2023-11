Deutsche Meisterschaft im Handwerk: 20-Jährige gewinnt

Ob mit Lappen oder Maschinen: Zehn Junghandwerker haben bei der Deutschen Meisterschaft im Gebäudereiniger-Handwerk in Düsseldorf um die Wette gewischt. Am Ende gewann die 20 Jahre alte Sarah Lutz aus Metzingen, wie ein Sprecher sagte. Die Gesellen - neun Männer und eine Frau - konnten sich am Donnerstag in den drei Disziplinen der Bodenreinigung, Glasreinigung und Polsterreinigung messen.

Als Austragungsort wählte die Jury aus dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks eine Kirche: die denkmalgeschützte Basilika St. Lambertus.

Bis zur Besichtigung am Vortag seien die Arten der Arbeiten ein Geheimnis für die Teilnehmer geblieben, hieß es vom Juryvorsitzenden René Frackowiak. Die Gesellen reinigten beispielsweise die Fenster der Kirchenfront auf einer Arbeitsplattform in mehreren Metern Höhe von außen, befreiten im Inneren den Boden mit Reinigungsautomaten von Verschmutzungen und entfernten Wachsflecken auf Kirchenbank-Sitzpolstern mit Bügeleisen und Löschpapier. An jeder Station würden Organisation, Arbeitsablauf und das Endergebnis der Reinigung von je zwei Juroren bewertet, erklärte Frackowiak.

Für den Wettbewerb qualifizierten sich Handwerker, die ihre Gesellenprüfung mit der Note gut abgeschlossen und zum Prüfungszeitpunkt nicht älter als 27 Jahre alt waren. Jeder Kandidat stammt aus einem anderen Bundesland und konnte den dortigen Landeswettbewerb bereits für sich entscheiden.