Der besorgte Vater fordert, dass die deutsche Regierung für die Befreiung der Geiseln alles geben muss. „Zu wissen, dass meinen Mädchen in den Händen von Leuten sind, die auf einen Befehl warten, ihnen weh zu tun, ist ein entsetzlicher Gedanken“, meint Yoni Asher. Am Sonntag (22. Oktober) hat der Familienvater auch an der Kundgebung gegen Antisemitismus in Berlin teilgenommen. „Die Unterstützung war sehr wichtig für mich“, sagt Yoni.

Yoni Asher gibt nicht auf und hofft weiter, dass seine Familie so schnell wie möglich befreit wird.

