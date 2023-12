Deutsche Fußballerinnen gegen Dänemark um Olympia-Chance

Für die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen steht gegen Dänemark am Freitag in Rostock (20.30 Uhr/ZDF) ein wichtiges Spiel auf dem angestrebten Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris an. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden hätte das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch keine Möglichkeit mehr, sich für Olympia zu qualifizieren. Bei einem Sieg mit nur einem Tor Differenz würden die Chancen auf ein Minimum sinken.

Denn nur als Gruppenerster dürfen die deutschen Fußballerinnen im Vierer-Finalturnier der Nations League Ende Februar um einen der zwei europäischen Olympia-Plätze spielen. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich und dann erst das Torverhältnis.

Aktuell liegt die DFB-Auswahl mit neun Punkten in ihrer Gruppe drei Zähler hinter den führenden Däninnen auf Platz zwei. Nach dem 0:2 im Hinspiel streben Hrubeschs Spielerinnen einen Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz gegen Dänemark an. Dann würden sie vor dem letzten Spieltag die Führung übernehmen und hätten den zwingend benötigten Gruppensieg im abschließenden Spiel am Dienstag in Wales in der eigenen Hand.