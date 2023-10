Deutsche Bewerbung um Eiskunstlauf-EM 2027 erfolglos

Mehr zum Thema

Polizei sucht nach tödlichem Unfall mit Straßenbahn Zeugen Nach einem tödlichen Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn am Mittwoch in Duisburg sucht die Polizei nach Zeugen. Der bislang nicht identifizierte Mann war gegen 17.00 Uhr von der Bahn erfasst worden, als er über einen Fußgängerüberweg gerannt war. Dabei wurde er von einem Augenzeugen beobachtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 69-Jährige hat demnach ausgesagt, dass eine zweite Person dabei gewesen war. Diese sei nach dem Unfall in einen Park gerannt. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen auf die Identität des Toten und auf den zweiten Mann, der zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll.

Keine Einigung in Finanzstreit über Deutschlandticket Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben keine Einigung im Finanzstreit über das Deutschlandticket erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Teilnehmerkreisen der Verkehrsministerkonferenz. In einem Beschlusspapier heißt es, die Länder seien bereit, dauerhaft die Hälfte des Zuschussbedarfs für das Ticket zu finanzieren. Sie erwarteten vom Bund, dass er die Verantwortung für die Finanzierung der anderen Hälfte des Zuschussbedarfs übernehme.