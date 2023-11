Deutsche Bahn: Zugverkehr in NRW wieder planmäßig

Mehr zum Thema

23-Jähriger verletzt in Kiosk gefunden: Polizei ermittelt In Ahlen (Kreis Warendorf) ist ein schwer verletzter Mann in einem Kiosk aufgefunden worden. Einsatzkräfte entdeckten den 23-Jährigen am Donnerstagabend, wie die Polizei mitteilte. Zuvor sei ein Alarm ausgelöst worden. Die Hintergründe seien auch am Freitagmorgen noch unklar, sagte ein Sprecher. Bislang sei der Verletzte nicht vernehmungsfähig gewesen. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Mehr Angaben machten die Beamten zunächst nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.