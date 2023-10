Deutsche Bahn stellt neue Schallschutzwände vor

Die Deutsche Bahn will am Donnerstag (12 Uhr) ein neues Gestaltungskonzept für Schallschutzwände im Mittelrheintal vorstellen. Diese sollen sich integrativ und zurücknehmend in ihr Umfeld einfügen, teilte das Unternehmen mit. Damit werde neben dem Lärmschutz auch ein sensibler Umgang mit denkmalgeschützten Bauwerken und der Landschaft gewährleistet. Ein Muster der neuen Schallschutzwände will die Deutsche Bahn am Donnerstag im DB Museum Koblenz der Öffentlichkeit präsentieren.

Der Lärmschutz im Mittelrheintal sorgt seit Jahren für Diskussionen. Hier ist die Lage der Bahnstrecke durch Fluss und Berge oft sehr eng. Das Lärmschutzprogramm Mittelrheintal bestehe aus zahlreichen Teilprojekten in mehreren Kommunen, schreibt die Bahn auf ihrer Website. Das Mittelrheintal sei Teil einer der wichtigsten europäischen Verkehrsachsen für den Nord-Süd-Verkehr.