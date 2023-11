Die vergünstigsten ICE-Ticketpreise laden dazu ein, hin und wieder einen Kurztrip ins Umland zu planen. Gerade zur Weihnachtszeit oder gerade als Weihnachtsgeschenk ist ein kleiner Städtetrip eine schöne Idee. Musical-Liebhaber etwa dürften sich über einen Besuch des lebhaften „Mamma Mia“-Musicals in der Hansestadt Hamburg freuen. In dem Stück werden die besten Hits der Kultband ABBA geschmettert. Bunte Bühnenbilder, eine lustige Storyline mit Herz und mitreißende Musik sorgen für einen unvergesslichen Abend. Eine Übernachtung in einem Top-Hotel* mit Frühstücksbuffet ist inklusive.

Über Weihnachten können Gäste natürlich auch über die Christkindlmärkte schlendern, eine heiße Schokolade an dem Hafen an der Elbe genießen oder der Shoppinglust in der Großstadt nachgehen.