Deutsch-israelische Gesellschaft zu Palästina-Fördermittel

Mehr zum Thema

Söder wählt: „wollen stabiles und starkes Bayern“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat gewählt: Am Sonntagmorgen gab er zusammen mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder in einer Schule in Nürnberg seine Stimme bei der Landtagswahl ab. Wir wollen ein stabiles und starkes Bayern. Aber jetzt warten wir ab, was die Menschen heute entscheiden in Bayern, sagte Söder anschließend.