Deutsch als Versammlungssprache? NRW prüft Auflagen

Mehr zum Thema

Meisterschaft im Handwerk: Gesellen reinigen um die Wette Ob mit Lappen oder Maschinen: Zehn Junghandwerker haben bei der Deutschen Meisterschaft im Gebäudereiniger-Handwerk in Düsseldorf um die Wette gewischt. Die Gesellen - neun Männer und eine Frau - konnten sich am Donnerstag in den drei Disziplinen der Bodenreinigung, Glasreinigung und Polsterreinigung messen. Als Austragungsort wählte die Jury aus dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks eine Kirche: die denkmalgeschützte Basilika St. Lambertus.

Propalästinensische Demo am Samstag in Düsseldorf abgesagt Eine propalästinensische Demonstration unter dem Motto Stoppt die Aggression!, die am Samstag in Düsseldorf stattfinden sollte, ist von den Veranstaltern abgesagt worden. Das bestätigte am Donnerstag ein Polizeisprecher. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, er freue sich darüber sehr. Es zeigt denn doch ein Stück Klugheit, dass man eine Stadt, eine Bürgerschaft auch nicht überlastet mit zu vielen Demonstrationen gleichzeitig, sagte Reul. Und wenn Karneval gefeiert wird, ist besser, dass da keine andere Demonstration ist. Am Samstag, dem 11.11., ist der traditionelle Auftakt der Karnevalssaison. Reul betonte, die Veranstalter hätten die Kundgebung aus freien Stücken abgesagt. Wir haben es nicht verboten.