Deutliche Lohnerhöhung bei Speditionen in Sachsen-Anhalt

Dienstag startet kühl und nebelig in Sachsen-Anhalt Der Dienstag in Sachsen-Anhalt startet nach leichtem Frost kühl und nebelig. Der Nebel lichtet sich am Vormittag und macht dichten Wolken Platz, die sich im Tagesverlauf auflockern, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Höchstwerte liegen zwischen zehn und zwölf Grad, im Harz zwischen sieben und zehn Grad.

Bisher 19 Aktionen der Letzten Generation in Sachsen-Anhalt Wenn Klimaaktivisten den Verkehr lahmlegen, ärgern sich viele Autofahrer. Im Nachgang wird geprüft, ob die Verursacher an den Kosten für die Einsätze beteiligt werden können.