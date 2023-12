Deutlich weniger Asbest in Thüringen angefallen

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) warnte zuletzt angesichts der zu erwartenden Sanierungswelle vor den Gefahren durch Asbest für Bauarbeiter. Zwischen 1950 und 1989 seien Asbest-Baustoffe massiv zum Einsatz gekommen, hieß es von der Gewerkschaft. Es sei davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude aus dieser Zeit Asbest gebe - mal mehr, mal weniger. In Thüringen seien in der Zeit etwa 144.000 Wohnhäuser entstanden.

In Erfurt etwa seien 23 Prozent aller Wohngebäude in der Stadt in der Zeit entstanden, hieß es vom dortigen Bezirksverband. Wer in einer asbestbelasteten Wohnung lebe, müsse sich keine Sorgen machen. Erst beim Sanieren könne Asbest freigesetzt und zum Problem werden. Das Thüringer Umweltministerium teilte mit, keine Schätzungen zu asbestbelasteten Gebäuden vorliegen zu haben.