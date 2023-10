Deutlich mehr psychologische Beratungen für Studenten

Mehr zum Thema

Raubserie von Jugendlichen: Polizei durchsucht 18 Wohnungen Nach einer Serie von Raubüberfällen hat die Polizei am Donnerstag 18 Wohnungen von Jugendlichen in Hamburg sowie in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Pinneberg in Schleswig-Holstein durchsucht. Die Beamten der Ermittlungsgruppe Alster und des Raubdezernats Wandsbek haben dabei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, wie die Polizei mitteilte.