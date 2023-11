Deutlich mehr Grippetote 2022

Im vergangenen Jahr hat es deutlich mehr hessische Grippetote als im Vorjahr gegeben. Die Zahl der an Grippe und Lungenentzündung Verstorbenen stieg um 50 Prozent auf 1340, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Insgesamt waren im Jahr 2022 Krankheiten des Atmungssystems mit 4960 Toten die dritthäufigste Todesursache mit einem Anteil von 7 Prozent. Corona-Tote fielen nicht in diese Kategorie.

2022 starben mehr Hessen als im Vorjahr. Die Zahl aller Todesfälle stieg laut den Statistikern um 4 Prozent auf 75.360. Hintergrund war unter anderem die Alterung der Gesellschaft.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren 2022 mit 35 Prozent aller Todesfälle die häufigste Todesursache. An zweiter Stelle lagen mit einem Anteil von 22 Prozent bösartige Neubildungen (Krebs). In Hessen leben rund 6,4 Millionen Menschen.