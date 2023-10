Deutlich mehr Frauen gründen Unternehmen

Mehr zum Thema

Linke: Mehr Betroffene in Renten-Härtefallfonds einbeziehen Die Linke-Landtagsfraktion fordert eine deutliche Ausweitung des Härtefallfonds für bedürftige Ostdeutsche mit Rentenansprüchen aus DDR-Zeiten. Nach den bisherigen Kriterien würden rund 90 Prozent der Betroffenen ausgeschlossen, erklärte die Linken-Politikerin Karola Stange am Donnerstag. Deshalb müssten die Kriterien für die Einmalzahlung erweitert werden. Nötig sei ein Gerechtigkeitsfonds für alle betroffenen Berufsgruppen, denen im Zuge der DDR-Rentenüberleitung Unrecht widerfahren sei. Es reicht nicht aus, nur die Fristen zu verlängern, so Stange.