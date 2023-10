Deutlich kühler und stürmische Böen möglich in Sachsen

Am Mittwoch kühlt es in Sachsen deutlich ab. Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt größtenteils trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Auf dem Fichtelberg gibt es mitunter stürmische Böen aus Südwesten. Ansonsten weht ein mäßiger Westwind, die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad, im Bergland von 10 bis 16 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wird wolkig und windig. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 6 Grad. Tagsüber ist der Himmel bewölkt, im Norden und Osten kann es auch mal schauerartig regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad, im Bergland zwischen 11 und 15 Grad.

In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen erneut auf 10 bis 6 Grad. Am Freitag lässt sich ab und an auch mal die Sonne blicken und es bleibt trocken. Laut DWD werden 18 bis 20 Grad Höchsttemperatur erwartet.