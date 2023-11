Desorientierter Mann stiehlt Mietwagen

Ein Mann soll am Frankfurter Flughafen einen Mietwagen gestohlen und auf der Flucht vor der Polizei zerbeult haben. Er beschädigte am Sonntag eine Zufahrtsschranke und geriet kurzzeitig auf das Betriebsgelände des Flughafens, wie die Polizei mitteilte. Polizisten nahmen den Mann wenig später in Kelsterbach (Landkreis Groß-Gerau) fest. Der Mietwagen sei in einem Parkhaus am Terminal 1 zur Reinigung abgestellt gewesen.

Als die Polizisten das Auto fanden, war es verbeult. Den Mann entdeckten sie den Angaben nach im Kofferraum, er wirkte desorientiert. Sein Oberkörper sei frei gewesen und er habe keine Schuhe getragen. Gegen die Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet. Die Identität des Mannes war am Sonntag noch ungeklärt. Der Flughafenbetrieb sei nicht gefährdet gewesen.