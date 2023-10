Désirée Nick nennt Claudia Obert eine „psychiatrisch erkrankte Alkoholikerin"

Weiter heißt es: „Wenn sie wie eine Greisin durchs Sommerhaus schleicht – das ist die normale Claudia Obert. Ich kenne sie seit 15 Jahren und dieses aufgeblasene, zurecht gemachte, hoch die Tassen mit Champagnerglas, das hält sie gerade mal zwei bis drei Stunden durch wann immer eine TV-Kamera kommt (...) und danach fällt die Frau in sich zusammen wie eine Grotte. Stiert vor sich hin wie in der Psychiatrie.“ Da fehle laut Désirée Nick „nur noch der weiße Kittel auf der Station“.

Lese-Tipp: Ganz schön krass, oder? Désirée Nick schießt auch gegen Iris Klein

In ihrer Instagram-Story geht das heftige Statement dann noch weiter. So sei etwa die Beziehung zwischen Claudia und ihrem deutlich jüngeren „Männlein“ Max eine reine Inszenierung. „Genau wie diese Behauptung, sie wäre eine schwerreiche Society-Lady“, so Désirée. Andere Reality-TV-Kollegen würden sich von Claudia für ihre Spielchen benutzen lassen. „Mit mir ging das natürlich alles nicht, weil ich mich nicht wie eine Statistin von einer psychiatrisch erkrankten Alkoholikerin einsetzen lasse“, erklärt Désirée und spielt damit erneut auf die gemeinsame Zeit bei „Promis unter Palmen“ im Jahr 2020 an.