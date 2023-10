Désirée Nick: Alte Frauen werden ins Aus befördert

Mehr zum Thema

Deutlich mehr Frauen gründen Unternehmen In Thüringen haben zuletzt deutlich mehr Frauen ein Unternehmen gegründet. Von Januar bis August lag die Zahl der Gründerinnen im Freistaat bei rund 2300 und damit 10,5 Prozent über dem Wert im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Damit war rund ein Drittel der Gründer in Thüringen weiblich.

Linke: Mehr Betroffene in Renten-Härtefallfonds einbeziehen Die Linke-Landtagsfraktion fordert eine deutliche Ausweitung des Härtefallfonds für bedürftige Ostdeutsche mit Rentenansprüchen aus DDR-Zeiten. Nach den bisherigen Kriterien würden rund 90 Prozent der Betroffenen ausgeschlossen, erklärte die Linken-Politikerin Karola Stange am Donnerstag. Deshalb müssten die Kriterien für die Einmalzahlung erweitert werden. Nötig sei ein Gerechtigkeitsfonds für alle betroffenen Berufsgruppen, denen im Zuge der DDR-Rentenüberleitung Unrecht widerfahren sei. Es reicht nicht aus, nur die Fristen zu verlängern, so Stange.