Derby: Uth erstmals seit einem Jahr wieder im Liga-Kader

Mehr zum Thema

Museum will Briefe von Wilhelm Röntgen digitalisieren Mehr als 100 Jahre nach dem Tod Wilhelm Conrad Röntgens will das Deutsche Röntgen-Museum in Remscheid Briefe des Nobelpreisträgers digitalisieren und systematisch auswerten. Ein wichtiger Ansatzpunkt sei ein sogenanntes Kopierbuch, das Durchschläge der Antwortschreiben Röntgens enthalte, sagte Museumsdirektor Uwe Busch der Deutschen Presse-Agenur. Auch im Archiv der Universität in Würzburg sei ein solches Kopierbuch zu finden. Darüber hinaus befänden sich aber auch in anderen Archiven und in Privatbesitz Schriften Röntgens.

Stromausfall: Feuerwehr befreit Frauen aus Fahrgeschäft Nach einem Stromausfall hat die Feuerwehr in Werne zwei Frauen mit einer Drehleiter aus einem Kirmes- Fahrgeschäft befreit. Die Betroffenen hätten am Samstagabend in etwa vier Metern Höhe festgesessen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einer der beiden Frauen sei unwohl geworden. Ein Feuerwehrmann habe den Korb der Drehleiter direkt vor dem Sitz der beiden Frauen in dem Fahrgeschäft postiert und ihnen beim Umsteigen geholfen. Beide seien sicher und unverletzt zum Boden zurückgebracht worden, teilte die Werner Feuerwehr mit.