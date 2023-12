Derby: HSV holt trotz Torwart-Patzer Punkt auf St. Pauli

Mehr zum Thema

Flughafen Hamburg tritt Wasserstoff-Netzwerk von Airbus bei Der Hamburger Flughafen tritt einem internationalen Airbus-Netzwerk zur Nutzung von Wasserstoff in der Luftfahrt bei. Am Freitag (10.30 Uhr) wollen die Flughafengesellschaft und der weltgrößte Flugzeugbauer eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnen.

Prozess um Überfall auf Großbäckerei wird fortgesetzt Was wussten die einzelnen Angeklagten von den Plänen zum Überfall auf die Lübecker Großbäckerei? Das Gericht will Licht in das Dunkel bringen. Doch drei der vier Angeklagten schweigen.