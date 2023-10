Der Winter kann kommen: Streusalzlager fast gefüllt

Mehr zum Thema

Bildungsurlaub in Niedersachsen wenig genutzt Waldbaden, Spanisch lernen oder digitale Fortbildung - im Norden gibt es ein breites Angebot an Bildungsurlaub. Ein Großteil der Arbeitnehmer lässt diese Chance aber verfallen.

Jäger müssen Wildschweine nicht mehr auf Schweinepest testen Gute Nachrichten für Jäger in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg: Dort müssen erlegte Wildschweine nicht mehr auf die Afrikanische Schweinepest untersucht werden. Das teilte der Landkreis Lüchow-Dannenberg am Donnerstag mit. In den letzten Jahren grassierte die Krankheit im benachbarten Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Die Schweinepest sei dort erfolgreich bekämpft und die zuvor eingerichteten Sperrzonen seien aufgehoben worden.