Beispiel 1: Sandy Cieslik arbeitet Vollzeit in der Bäckerei, hat sechs Kinder.

Für sie und ihre Kinder würde sie einen ungefähren Regelsatz von 2.249 Euro bekommen, berechnet ein Online-Rechner. Oben drauf kommt noch die Miete von 1.343 Euro. Das macht unterm Strich eine Summe von 3.592 Euro. Klingt nicht wenig. Doch mit ihrem Vollzeitjob als Bäckereiverkäuferin kommt Sandy auf 4.252 Euro, hat also 660 Euro mehr in der Tasche. Dennoch bleibt am Ende des Monats kein Cent über.

Doch allein das Geld ist es nicht, warum Sandy Cieslik jeden Tag aufsteht und zur Arbeit geht. Sie will Vorbild sein: „Ich möchte meinen Kindern eigentlich das zeigen, was mir gelernt worden ist von meinen Eltern. Man muss arbeiten gehen oder man muss was dafür tun, damit man ein besseres Leben hat. Man kann es schaffen.“

