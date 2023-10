Denkmalpflege: Ältestes Bauernhaus Brandenburgs entdeckt

Für Denkmalpfleger ist es eine kleine Sensation: Im Landkreis Teltow-Fläming ist das älteste Bauernhaus Brandenburgs entdeckt worden. Der unscheinbar wirkende Fachwerkbau in dem Dörfchen Groß Ziescht soll nach Untersuchungen von Bauforschern etwa aus dem Jahr 1618 stammen, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Laut Landesamt für Denkmalpflege gibt es in Brandenburg kein annähernd so altes erhaltenes Gebäude wie dieses.

Bisher galten Fachwerkbauten in Manker im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und in Altranft im Oderbruch als älteste Bauernhäuser - beide stammten aus der Zeit des ausgehenden 17. Jahrhunderts.

Die Entstehung des Bauernhauses in Groß Ziescht war laut Landkreis bei einer Begutachtung im Jahr 2019 zunächst in das späte 18. Jahrhundert datiert worden. Weil die Eigentümer das Gebäude, das in der Denkmalliste steht, dann 2022 verändern wollten, seien Untersuchungen zur Bestimmung des Holzalters gemacht worden.

Die neuen Forschungsergebnisse sollen nun in weitere Planungen zum Umgang mit der wertvollen historischen Substanz des Gebäudes einfließen. Die Eigentümer hätten den Wunsch, das Gebäude zum Wohnen zu nutzen, teilte der Landkreis mit.