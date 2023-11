Die vermeintlich spanische Köstlichkeit erfreut sich auf den deutschen Weihnachtsmärkten schon seit Jahren großer Beliebtheit – vermeintlich, da Churros nicht aus Spanien, sondern tatsächlich aus Asien stammen sollen. Das chinesische Frühstücksgericht soll erst von portugiesischen Händlern nach Europa gebracht worden sein und bekam hier dann seine sternförmige Optik verpasst.



Zutaten für zwei Portionen:

200 ml Wasser

200 ml Vollmilch

60 g Butter

1 Prise Salz

2 EL Zucker

240 g Weizenmehl, Type 405

4 Eier

2 Liter Sonnenblumenöl zum Ausbacken

Zum Servieren: 150 g Zucker und 2 EL Zimt



Für die Schokoladensauce:

150 g Schokolade, 70% Kakaoanteil

180 ml Vollmilch

1 Prise Salz

3 gehäufte EL Backkakao

30 g Zucker

200 ml Schlagsahne



Zubereitung:

1. Zunächst die Schokoladensauce zubereiten. Dafür die Schokolade hacken. Die Milch in einem kleinen Topf geben und langsam erhitzen. Kakaopulver, Salz und Zucker mit einem Schneebesen unterrühren.

2. Die Sahne in einem weiteren Topf unter Rühren aufkochen lassen. Die Kakaomilch unter Rühren hinzugeben und erneut aufkochen.

3. Die Schokolade hinzufügen und langsam schmelzen lassen, dabei weiter rühren. Die fertige Sauce beiseite stellen.

4. Für die Churros Wasser, Milch, Butter, Zucker und Salz in einem Topf aufkochen lassen. Das Mehl mit einem Holzlöffel kräftig unterrühren, bis sich ein Teigkloß gebildet hat.

5. Weiter rühren, bis sich am Topfboden eine weiße Schicht gebildet hat. Den Teigkloß aus dem Topf nehmen, in eine Schüssel geben und leicht abkühlen lassen.

6. Den Teig mit einem Handrührgerät rühren, dabei die Eier unterrühren, bis sich ein homogener, glatter Teig gebildet hat.

7. Den Teig in einen Spritzbeutel mit Sterntülle geben.

8. Das Öl in einem großen Topf auf circa 180 Grad erwärmen. Mit dem Spritzbeutel circa 8 Stangen in das Fett spritzen, den Teig dabei mit einem scharfen Messer vom Beutel trennen.

9. Circa 3 Minuten frittieren. Sobald die ersten Churros goldbraun sind, herausnehmen und auf einem Teller mit Küchenpapier abtropfen lassen.

10. Zimt und Zucker mischen. Die Churros in der Mischung von allen Seiten wälzen.

11. Sofort mit der selbst gemachten Schokosauce servieren.