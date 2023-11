Demos zum Nahost-Konflikt mehrheitlich friedlich

Die Demonstrationen am Sonntag fielen deutlich kleiner aus. Zu einem Solidaritätsmarsch mit Israel in Schöneberg kamen am Samstagmittag rund 450 Menschen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Daran teil nahmen die ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Berlin, Lala Süsskind, und der Rabbiner Yehuda Teichtal. Am Alexanderplatz versammelten sich am Nachmittag rund 100 Menschen zur Kundgebung Freiheit für die Menschen in Gaza/Friedensdemo. Die Polizei hatte vorher von etwa 7000 erwarteten Teilnehmenden gesprochen.

Beide Veranstaltungen verliefen einer Sprecherin zufolge störungsfrei. Es habe keine nennenswerten Vorkommnisse gegeben.

Am 7. Oktober hatten Islamisten der im Gazastreifen herrschenden Hamas und andere Terroristen in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Seither geht Israels Armee mit Luftangriffen und Bodentruppen gegen Ziele in dem abgeriegelten Küstengebiet vor.