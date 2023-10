Demonstrationsverbote in Berlin werden meist eingehalten

Zu Beginn der Versammlung seien den Teilnehmern die Versammlungsbeschränkungen auf Deutsch und Arabisch bekannt gegeben worden. Dazu zählt etwa das Verbot, Fahnen öffentlich zu verbrennen, Gewalttaten zu verherrlichen, die Vernichtung des Staates Israel zu propagieren oder für die islamistische Hamas zu werben. Die Polizei habe dann an der Oranien-/Ecke Adalbertstraße den Lautsprecherwagen aus dem Demonstrationszug entfernt, nachdem es über den Lautsprecher auf Arabisch Äußerungen gegeben habe, die ein Verstoß gegen die Versammlungsbeschränkungen gewesen seien.

Am Petriplatz in Berlin-Mitte gab es an der Baustelle des House of One am späten Nachmittag ein Friedensgebet, zu dem die multireligiöse Stiftung House of One eingeladen hatte. Rabbiner Andreas Nachama, Imam Kadir Sanci und Pfarrerin Marion Gardei riefen angesichts des Krieges zwischen der islamistischen Hamas und Israel zu einem friedlichem Miteinander auch in Berlin und Deutschland auf.