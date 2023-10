Demonstrationen zum Krieg in Nahost bleiben friedlich

Bei zwei Kundgebungen in Bochum haben sich am Mittwochabend Hunderte pro-israelische und pro-palästinensische Demonstranten gegenübergestanden. Die durch ein Absperrgitter und hohe Polizeipräsenz getrennten Demonstrationen am Rathaus verliefen nach Angaben der Polizei friedlich und weitgehend störungsfrei.

Etwa 400 Teilnehmer folgten dem Aufruf des jüdischen Studierendenverbandes gefolgt, um ihrer Solidarität mit Israel nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas Ausdruck zu verleihen. Abschließend entzündeten die Teilnehmer 300 Teelichter, aus denen sie auf dem Boden kleine Davidsterne formten.

Gegenüber versammelten sich laut Polizei etwa 200 Teilnehmer einer pro-palästinensischen Demonstration. Viele schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten etwa: Eins, zwei, Palästina frei.

Auch aus Wuppertal meldete die Polizei am frühen Mittwochabend den friedlichen Verlauf einer Mahnwache mit dem Titel Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza. Etwa 100 Menschen seien in der Spitze zusammengekommen, hieß es.