Demonstration gegen Verschärfung des Asylrechts in Kiel

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag in Kiel gegen Verschärfungen des Asylsystems demonstriert. Der Protest sei friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonntag. Während die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 350 Menschen schätzte, sprachen die Veranstalter von mehr als 500 Teilnehmenden. Hintergrund ist die geplante Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Die Demonstranten zogen mit Plakaten durch die Kieler Innenstadt.

Wir demonstrieren für ein solidarisches Europa, das sich gegen den allgegenwärtigen Rechtsruck stellt, sagte Leni Hintze von der Seebrücke Kiel. Wir demonstrieren für ein solidarisches Europa, das sich gegen den allgegenwärtigen Rechtsruck stellt. Lina Nielsen vom Bündnis Kiel Stop GEAS erklärte, durch Asylverschärfungen werde das individuelle Recht auf Asyl untergraben. Menschen werden ihrer Freiheit beraubt, sogar Kinder sollen inhaftiert werden. Das ist ein Tiefpunkt für Europa.