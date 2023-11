Demonstranten sehen ambulante Versorgung massiv gefährdet

Mehr zum Thema

Landtag gedenkt mit Schweigeminute Opfer des Hamas-Angriffs Die Abgeordneten des Thüringer Landtags haben in einer Schweigeminute der jüdischen Opfer des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel gedacht. Wieder wird jüdisches Leben massiv bedroht - nicht nur in Israel. Wieder erstarkt der Antisemitismus - auch in Thüringen, hatte Landtagspräsidentin Birgit Pommer bereits im Vorfeld der Gedenkminute laut einer Mitteilung gesagt. Es gebe eine besondere Verantwortung, jüdisches Leben als einen Teil von uns zu begreifen und zu schützen, so Pommer.

Kammer: Situation im Einzelhandel bleibt schwierig Der Einzelhandel geht nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt mit gedämpften Erwartungen in das Weihnachtsgeschäft. 15 Prozent der befragten Händler rechneten mit einer Verbesserung der Konsumlaune, etwa doppelt so viele wie noch im Frühjahr, teilte die Kammer am Mittwoch in Erfurt mit. 39 Prozent befürchteten allerdings eine Verschlechterung. Dabei profiliere sich Erfurt immer stärker als Thüringens Einkaufsstadt, sagte Steffen Schulze von der IHK.