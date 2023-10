Demo für Erhalt von Deutschlandticket: Ministertreffen

Mehr zum Thema

CDU-Selbstanzeige nach Firmen-Parteispende an Kölner Verband Auch nach einer vorsorglichen Selbstanzeige der CDU wegen einer Firmen-Spende an den Kölner Kreisverband ist nach Angaben aus der Partei völlig offen, ob die Zuwendung unzulässig war. Die Bundespartei hatte am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt, dass sie in dem Fall prophylaktisch eine Selbstanzeige bei der Bundestagsverwaltung eingereicht habe. Das sei am 28. September auf Wunsch und Hinweis des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und des Kreisverbandes Köln erfolgt. Ein Sprecher der NRW-CDU sagte am Mittwoch, bisher sei vollkommen unklar, ob es sich tatsächlich um eine unzulässige Spende gehandelt habe.