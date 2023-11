Dem Wald geht es weiter schlecht: Hoffnungsschimmer für 2024

Mehr zum Thema

Unfall mit illegalem Feuerwerk: Angeklagter gesteht Rund zwei Jahre nach dem Tod eines Mannes bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in Hennef bei Bonn hat ein 21-Jähriger vor dem Berliner Landgericht den Verkauf der illegalen Pyrotechnik gestanden. Er bedauere die Folgen sehr und er habe sich so etwas nicht vorstellen können, erklärte der Angeklagte am Donnerstag zu Prozessbeginn.