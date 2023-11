„Ich möchte ihm/ihr in die Augen schauen und zeigen, wie viele Leben – nicht nur unser, auch das der Kinder – durch (vermutlich) überhöhte Geschwindigkeit zerstört wurde“, schreibt die Frau in ihrem Facebook-Post, der RTL vorliegt. „Und wie ich damit klarkommen soll, den Rest meines Lebens mit diesem letzten Anblick meines Lieblingsmenschen leben zu müssen.“

Ihr Schmerz und ihre Trauer sind in ihren Worten förmlich greifbar: „Ich bin völlig zerstört, habe die Liebe meines Lebens, meinen Seelenverwandten, meinen Partner, Geliebten, Fels in der Brandung (...) verloren“. Ihr Profilbild ist verschwunden, angezeigt wird nur noch ein schwarzes Nichts. Was die Delmenhorsterin erleben musste, ist kaum vorstellbar: Sie eilt am Sonntagabend zur Unfallstelle – kurz nachdem ihr Partner in der 30er-Zone im Wohngebiet nahe ihres Zuhauses rücksichtslos überfahren und liegengelassen wird. Er stirbt vor ihren Augen.