Am Sonntagabend (19. November) gegen 19.45 Uhr kommt es zu dem tödlichen Unfall in Delmenhorst! Im Ziethenweg wird ein 58-jähriger Mann überfahren: In einer ruhigen 30er-Zone mitten in einem Wohngebiet. Und obwohl Nachbarn sofort Erste Hilfe leisten, verstirbt der Mann noch an der Unfallstelle – zu schwer sind seine Verletzungen.

Lesen Sie auch: Unfallopfer findet Täter nach Fahrerflucht – darum kann er seine Entschuldigung nicht annehmen