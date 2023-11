Dehoga-Treffen in Wilhelmshaven: Mehrwertsteuer im Fokus

Mehr zum Thema

Verleihung des Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreises Der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis wird am Montag (18.00 Uhr) im Alten Rathaus der Stadt verliehen. In der engeren Auswahl stehen zwei Manuskripte und ein Jugendbuch, wie die Stadt mitteilte. Die Jury nominierte demnach David Blum mit seinem Jugendbuch Kollektorgang, Katja Brett und Gregor Bonnet mit ihrem Bilderbuchmanuskript Wer auch immer sowie Judith Mohr mit dem Jugendbuchmanuskript Mein Leben, das Chaos und ich.

Organisierte Kriminalität hält Polizei in Atem Die Zahl der Strafverfahren gegen die Organisierte Kriminalität in Niedersachsen steigt. 2021 führte die Polizei früheren Angaben zufolge 78 solcher Verfahren - ein Jahr zuvor waren es 58. Weitere 12 Verfahren gab es bei den Bundesbehörden Zoll, Bundespolizei und Bundeskriminalamt im Land. Die Zahl dürfte weiter steigen. Über das gemeinsame Lagebild der niedersächsischen Justiz und Polizei zur Organisierten Kriminalität im vergangenen Jahr informieren Innenministerin Daniela Behrens und Justizministerin Kathrin Wahlmann (beide SPD) am Montag (10.00 Uhr) in Hannover.