Dehoga: Steigende Mehrwertsteuer kostet Existenzen

CDU-Fraktionschef erwartet Korrekturen im Haushalt 2024 CDU-Fraktionschef Mario Voigt erwartet nach einem Treffen mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Nachbesserungen im Haushaltsentwurf der Regierung für 2024. Die Regierung muss ihren Job machen. Es ist noch nicht klar, wo das hingeht, sagte Voigt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Voigt bekräftigte seine Forderung, dass mehr Geld in der Rücklage bleibt und das Finanzpolster des Landes nicht vollständig im kommenden Jahr aufgebraucht wird.