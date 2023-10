DEG trennt sich nach Saisonstart von Clubikone Kreutzer

Mehr zum Thema

Sexualisierte Gewalt: Bistum Aachen veröffentlicht Namen Im Zuge der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt durch Priester und andere kirchliche Beschäftigte hat das Bistum Aachen die Namen von 53 Tätern und mutmaßlichen Tätern im Internet veröffentlicht. Man wolle Betroffenen Mut machen, sich mitzuteilen, sagte Bischof Helmut Dieser am Mittwoch in Aachen bei einer digitalen Pressekonferenz. Mit der Nennung der Namen gehen wir dabei weiter voran. Das katholische Bistum ist das erste in Deutschland, das diesen Schritt geht.

Tarifabschluss: Höhere Entgelte für Schlosser Nordrhein-Westfalens Schlosser bekommen mehr Geld. Die 58.000 Beschäftigten des Schlosserhandwerks bekommen ab November 5,3 Prozent höhere Entgelte und ein Jahr später eine weitere Steigerung um 3,9 Prozent, wie die IG Metall und der Fachverband Metall NRW am Mittwoch in Münster mitteilten. Außerdem bekommen die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie von 1500 Euro.