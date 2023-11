Defekter Lastwagen sorgt für Verkehrsbehinderungen

Mehr zum Thema

Behinderungen auf der Bahnstrecke Köln-Rhein/Main Wegen Bauarbeiten auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main kommt es im November und Dezember zu Einschränkungen. Vom 25. November bis zum Morgen des 2. Dezembers müsse die Strecke komplett gesperrt werden, teilte die Deutsche Bahn am Montag in Frankfurt mit. Fernverkehrszüge, die normalerweise über die Schnellfahrstrecke fahren, sollen während der einwöchigen Sperrung so weit wie möglich über das Rheintal umgeleitet werden.

Feuer in Asyl-Aufnahmeeinrichtung: Ein Bewohner in U-Haft Nach einem Feuer in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Kusel sitzt ein Bewohner wegen des Verdachts der Brandstiftung in Untersuchungshaft. Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zu Montag niemand, wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte. Den Sachschaden schätzte sie auf mehrere Hunderttausend Euro. Der 25 Jahre alte Beschuldigte aus Syrien sei wegen Fluchtgefahr in U-Haft genommen worden. Über sein mögliches Motiv war zunächst nichts bekannt.