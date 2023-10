Defekte Oberleitungen: Ersatzverkehr zum Flughafen

Mehr zum Thema

„Ganz Besonderes“: Freiburg heiß auf England-Debüt Für Trainer Christian Streich ist das erste Europa-League-Heimspiel des SC Freiburg in dieser Saison gegen West Ham United etwas ganz Besonderes. Er freue sich schon sehr, dass wir uns mal mit so einer Premier-League-Mannschaft messen können, sagte der SC-Coach einen Tag vor der Partie gegen den Conference-League-Gewinner der Vorsaison am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). Die englische Fußball-Liga sei unbestritten die stärkste, so Streich. Da sitzt auch mal einer auf der Bank, der 30 oder 40 Millionen gekostet hat. Für den SC ist es das erste Pflichtspiel gegen einen Verein aus England.

Nach Bombendrohung an Schule: Tatverdächtige festgenommen Nach der Bombendrohung an einer Schule in Achern (Ortenaukreis) im Juni hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ein 19-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen und ein Jugendlicher, der zu der Schule geht, sollen für die Drohung verantwortlich sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zum Alter des Jugendlichen machte die Polizei keine Angaben.