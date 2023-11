Defa-Dokumentarfilmer Christian Lehmann gestorben

Mehr zum Thema

Schuss in den Oberschenkel: Polizei überwältigt Mann Die Polizei in Jena hat am Sonntag einen bewaffneten Mann mit einem Schuss in den Oberschenkel überwältigt. Die Einsatzkräfte waren am Nachmittag alarmiert worden, weil der junge Mann Böller und andere pyrotechnische Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung auf Passanten geworfen haben soll, hieß es in einer Mitteilung am frühen Abend. Als die Beamten anrückten, habe er auf deren Ansprache nicht reagiert und sei kurz darauf mit einem waffenähnlichen Gegenstand aus dem Hauseingang getreten. Dieser habe eine täuschende Ähnlichkeit mit einer echten Pistole gehabt.