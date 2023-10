Nanu, warum sitzt Samira Klampfl denn so einsam im Garten rum? Das kann Mitbewohnerin Ricarda Raatz nicht mit ansehen und gesellt sich kurzerhand dazu. Genau der richtige Zeitpunkt, um der Sommerhaus-Newcomerin mal ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Was Samira als erstes macht, wenn sie wieder zu Hause ist, will Ricky wissen. Die Antwort folgt wie aus der Pistole geschossen: „Ich umarme mein Kind, ich lasse sie nie wieder los.“