Debatte um Auflagen für Straßenfastnacht

In der Corona-Pandemie fielen die neuen Regelungen weniger ins Gewicht, das änderte sich zuletzt wieder und trat eine Debatte los. In einer Mitteilung des Innenministeriums von Oktober hieß es, der Paragraf habe in der Anwendung vor Ort teils Probleme bereitet. Nach der Erfahrung von Fess haben sich Kommunen bei der Genehmigung der Sicherheitskonzepte stark absichern wollen und seien entsprechend streng gewesen. Das habe Auflagen rigider, Kosten höher werden lassen - so mancher Verein habe das nicht mehr stemmen können. Der Frust war schon sehr hoch gewesen, es ist auch ein sehr emotionales Thema.

In den Foren, an denen auch das Verkehrsministerium und die Polizei beteiligt sind, geht es um Austausch. Innenminister Michael Ebling (SPD) sagte kürzlich, mit dem Angebot für die Vereine solle Irritationen vorgebeugt werden, die es in der vergangenen fünften Jahreszeit gegeben habe. Die Foren sollen dabei unterstützen, dass vor allem die vielen kleinen und mittleren traditionellen Umzüge in Rheinland-Pfalz auch im Jahr 2024 strukturiert und nachvollziehbar geplant sowie sicher durchgeführt werden können.

Es gab seit September außerdem Regionalforen des Innenministeriums, der Kommunal-Akademie und der Hochschule der Polizei zum Thema Veranstaltungssicherheit, die sich an Leitungen von Ordnungsbehörden sowie Polizeidirektionen und Führungsstäbe richten. Im Kern gehe es bei all dem darum, eine Art goldene Mitte zu finden, sagte Fess. Die Sicherheit müsse gewährleistet werden, auch wenn es die nie zu 100 Prozent gebe. Zugleich dürfe das Ehrenamt nicht über Gebühr belastet werden.

Ich glaube, wir sind da auf einem gutem Weg, sagte Fess. Es müsse auch Sorge dafür getragen werden, dass der ins bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommene Karneval bewahrt werde. Da hat auch die Politik eine Verantwortung.

Auch Olav Kullak, Zugmarschall in Koblenz und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), betonte, es werde niemals eine hundertprozentige Sicherheit geben. Die sicherste Veranstaltung ist die, die nicht stattfindet, sagte er. Für ihn ist stets ein enger Austausch zwischen Vereinen und Ordnungsbehörden wichtig, in Koblenz sei das gelebte Praxis. Ein Ende der ehrenamtlichen Fastnacht befürchtet er durch die Vorgaben nicht.