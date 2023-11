Debakel gegen Österreich: Nächster Tiefpunkt für die DFB-Auswahl

Schlusspfiff! - Es ist vorbei

Das Spiel in Wien ist aus. Die Fans auf den Rängen feiern eine Party in rot und weiß. Die deutschen Spieler schleichen mit hängenden Köpfen vom Platz. Deutschland verliert nach einer vollkommen indiskutablen Leistung in Hälfte eins verdient mit 0:2. Statt Wiedergutmachung nach der Pleite gegen die Türkei, folgte der nächste Tiefpunkt in einem an Tiefpunkten reichen Jahr. Sieben Monate vor Beginn der Heim-EM ist der Gastgeber in einem erschreckenden Zustand.