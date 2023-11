DB: Schnee beeinträchtigt Zugverbindung Hannover-Göttingen

Mehr zum Thema

Schneefall und Dauerfrost in Niedersachsen und Bremen In Niedersachsen und Bremen wird es in den nächsten Tagen frostig mit Schneefall. Am Dienstag kommt es gebietsweise zu Schneeschauern, im Bergland zu leichtem Schneefall, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen dabei an der Ems um die zwei Grad, östlich der Weser liegen die Werte um den Gefrierpunkt. In der Nacht zum Mittwoch fällt gebietsweise Schnee, der an der Küste und der Ems teilweise in Regen übergeht. Die Temperaturen liegen zwischen minus eins und minus sechs Grad.

Unbekannte ziehen Notbremse an S-Bahn und besprühen Zug Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen an einer S-Bahn in Dollern (Landkreis Stade) die Notbremse gezogen und den stehenden Zug daraufhin mit Graffiti besprüht. Durch den Einsatz verzögert sich die Weiterfahrt des Zuges, wie die Polizei mitteilte. Die S-Bahn war ursprünglich von Cuxhaven Richtung Hamburg-Harburg unterwegs.